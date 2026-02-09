Papà Dalmasso gioia e campanacci per la medaglia di Lucia | È duro come mia figlia

Papà Dalmasso sorride emozionato mentre mostra il campanaccio di 80 anni, un dono dello zio e della zia alla figlia Lucia. “È duro come mia figlia”, dice, ricordando con affetto la tenacia della ragazza, ora medagliata. La famiglia rivive con orgoglio il momento di riconoscimento, tra ricordi e affetto.

(Adnkronos) – “Questo campanaccio ha 80 anni, è stato regalato alla Lucy dallo zio e dalla zia. Rappresenta nostra figlia, è duro e tenace come lei”. Papà Pietro Dalmasso se la ride ed è un po’ commosso a Casa Italia Livigno, dopo il grandioso bronzo olimpico della ‘sua bambina’ nello snowboard. In mano ha un campanaccio e lo mostra compiaciuto: si vede spesso nei dintorni, ma questo ha una storia particolare. Suonato di qua e di là, ieri ha scandito la giornata memorabile di Lucia Dalmasso, bronzo a Milano Cortina 2026 nello slalom gigante parallelo. Una delle scintillanti medaglie azzurre alle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Lucia Dalmasso esulta dopo aver vinto la medaglia di bronzo.

Lucia Dalmasso conquista il bronzo nel gigante parallelo femminile di snowboard.

