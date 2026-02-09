Paolo Petrecca stop dalla Rai | le gaffe alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi 2026

Durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali 2026, Paolo Petrecca, direttore di RaiSport, ha combinato una serie di errori che hanno fatto discutere pubblico e addetti ai lavori. Le sue gaffe hanno attirato l’attenzione e sollevato critiche sui social e tra gli addetti ai lavori.

La telecronaca della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali ha fatto indignare pubblico e addetti ai lavori: tutta colpa di Paolo Petrecca, direttore di RaiSport, che durante l'evento ha collezionato una gaffe dopo l'altra. E proprio per questi errori in azienda è stata valutata la possibilità di togliergli la conduzione della cerimonia di chiusura del 22 febbraio a Verona. Paolo Petrecca convocato dalla Rai: si valuta lo stop. Troppe gaffe per Paolo Petrecca, che durante la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 ha collezionato un errore dopo l'altro. Ed è per questo che la Rai, dopo le polemiche legate alla telecronaca del direttore di RaiSport, avrebbe valutato seri provvedimenti.

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, Paolo Petrecca, direttore di RaiSport, ha preso il posto di Auro Bulbarelli e ha iniziato a commentare l’evento.

La Rai ha deciso di sospendere Paolo Petrecca, il direttore di RaiSport, dopo le recenti gaffe alle Olimpiadi.

