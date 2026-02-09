Paolo Petrecca la sfangherà anche stavolta?

La domanda sulla sua presenza nelle prossime trasmissioni non si placa. Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, la sua telecronaca è stata molto criticata, con commenti che hanno lasciato molti spettatori delusi. È il risultato di una gestione che, finora, ha visto Petrecca sempre promosso, nonostante le polemiche. Ora si aspettano decisioni chiare sui prossimi eventi, mentre il pubblico si chiede se questa volta riuscirà a risollevare le sorti della sua carriera.

La disastrosa telecronaca della cerimonia di apertura alle Olimpiadi invernali è solo l’ultimo guaio del direttore di Rai Sport, finora promosso dal governo Lunedì mattina l’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi incontrerà il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, dopo le molte critiche ricevute per la sua telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Petrecca è stato contestato dal sindacato dei giornalisti della Rai, dai partiti di opposizione e in modo non ufficiale anche dalla redazione di Rai Sport: durante la telecronaca ha fatto errori marchiani e commenti ritenuti da molti inappropriati e non all’altezza dell’evento. 🔗 Leggi su Ilpost.it

