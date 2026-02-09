Clizia Incorvaia: “Con Sarcina un amore tossico, botte e occhi neri. Ora sono costretta a denunciare” Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Il conduttore debutta su Canale5 con due serate evento dedicate alla musica dal vivo e riflette sul futuro della TV, sul Festival di Sanremo e sulla sua vita privata Dopo un’assenza di circa un anno e mezzo dalla prima serata, Paolo Bonolis torna su Canale5 con Taratata, storico format musicale nato in Francia negli anni Novanta e approdato in Italia nel 1998. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Paolo Bonolis torna in prima serata con Taratata: “Un atto di coraggio. Sanremo ha perso la narrazione”

Approfondimenti su Paolo Bonolis

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Paolo Bonolis aveva infranto le regole di Sanremo

Ultime notizie su Paolo Bonolis

Argomenti discussi: Mediaset, le novità di febbraio 2026: Paolo Bonolis promosso e Maria De Filippi spaventa Carlo Conti; Paolo Bonolis, il ritorno in tv con Taratata: Celebro la musica con Elisa, Giorgia e Max Pezzali; Paolo Bonolis: Torno in prima serata. Ma Ciao Darwin non lo farò mai più; Taratata con Paolo Bonolis, stasera 9 febbraio: gli ospiti della prima puntata.

Ascolti tv ieri (9 febbraio): il pattinaggio trascina Rai 2, Bonolis torna, controsorpasso Scotti su De MartinoTaratata esordisce al 18,1% di share su Canale 5 contro Cuori 3 al 16-19,5% su Rai 1, La Ruota meglio di Affari Tuoi, Giletti regge: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti tv del 9 febbraio, Paolo Bonolis sfida Cuori. Gerry Scotti torna sul podioPaolo Bonolis su Canale 5 ha condotto Taratata e si è scontrato con Cuori 3. Gerry Scotti e De Martino in guerra: i dati di ascolto tv. dilei.it

Paolo Bonolis torna in prima serata con la prima puntata di Taratata e riporta su Canale 5 uno show musicale che mescola performance live, racconto e atmosfera internazionale - facebook.com facebook

Il bacio di Paolo Bonolis e Giorgia #Taratata x.com