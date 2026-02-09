Pantaloni coi buchi proprio lì e poi… Orrore nell’asilo cosa faceva ai bimbi

La cittadina di Bristol vive momenti di paura dopo che sono emerse accuse sconvolgenti su quanto accaduto in un asilo locale. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni bambini sarebbero stati vittime di comportamenti inappropriati, con dettagli che hanno scioccato genitori e comunità. Le autorità stanno indagando per fare luce su quanto accaduto e garantire giustizia.

La cittadina di Bristol è sprofondata in quello che gli inquirenti hanno descritto come "l'incubo di ogni genitore". Al centro della vicenda c'è Nathan Bennett, 30 anni, operatore educativo presso l'asilo Partou King Street, condannato dalla Corte locale per una serie di abusi sistematici su cinque bambini di età compresa tra i due e i tre anni. L'uomo, originario di Corston, deve rispondere di otto reati gravissimi, tra cui stupro e aggressione sessuale con penetrazione. Dietro un'apparente gentilezza che gli aveva garantito la fiducia cieca di colleghi e famiglie, si celava una "condotta predatoria" che ha lasciato ferite indelebili nella comunità.

