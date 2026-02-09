Palladino | Risposta importante del gruppo Raspadori e Krstovic

La partita tra Atalanta e Cremonese si è conclusa con un risultato di 2-1. L’allenatore Palladino ha commentato subito dopo il match, sottolineando l’importanza della risposta del gruppo. Ha parlato di Raspadori e Krstovic, evidenziando come siano stati protagonisti della vittoria e come la squadra abbia dimostrato carattere. La vittoria è arrivata soffrendo, ma i giocatori sono riusciti a mantenere la concentrazione fino alla fine.

La partita di Serie A tra Atalanta e Cremonese si è conclusa con un risultato di 2-1, lasciando spazio a una serie di considerazioni da parte del tecnico nerazzurro, Raffaele Palladino, durante il commento post gara trasmesso da DAZN. La sfida, valida per la 24ª giornata del massimo campionato italiano, ha evidenziato l'importanza di un riscatto collettivo e ha fornito spunti sulla crescita della squadra. Palladino ha sottolineato che la prestazione ha rappresentato una risposta significativa da parte di tutto il team, compresi quei giocatori che meno frequentemente trovano spazio in campo.

