Palestra Excelsior Boxe M5S al Ministro | Certezze sui tempi di riapertura

La palestra Excelsior Boxe chiede chiarezza sui tempi di riapertura. Il Movimento 5 Stelle ha scritto al ministro, chiedendo di fare piena luce sull’iter della palestra Mazzini e di garantire che l’Excelsior torni nella sua sede storica. La richiesta arriva dopo mesi di incertezze e attese. Ora si aspetta una risposta ufficiale per conoscere le tempistiche di riqualificazione e ripresa delle attività.

Fare piena luce sull'iter della palestra "Mazzini" e garantire che l'Excelsior Boxe torni nella sua sede storica. È questo l'obiettivo dell'interrogazione parlamentare depositata dal vicepresidente della Commissione Ambiente alla Camera, Agostino Santillo, insieme ai colleghi Alifano, Costa.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Excelsior Boxe Palestra Excelsior Boxe, M5S ai ministri: "Certezze sui tempi di riapertura" Il Movimento 5 Stelle chiede chiarezza sui tempi di riapertura della palestra Excelsior Boxe. Lavori alla palestra dell'Excelsior Boxe: "Sollevammo la questione in Consiglio e in Commissione" Questa mattina si sono accese le polemiche sulla chiusura della palestra del Mazzini-Agazzi di Marcianise. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Excelsior Boxe Marcianise. L’Excelsior Boxe merita di tornare nella sua sede. Interrogazione parlamentare dei 5Stelle sull’iter della palestra MazziniLo rende noto, in un comunicato stampa che pubblichiamo integralmente, Rosalba Cibelli già consigliera comunale e leader dei pentastellati ... casertace.net Lavori alla palestra dell'Excelsior Boxe: Sollevammo la questione in Consiglio e in CommissioneL'ex consigliere Raucci: Vanno però anche tutelate le esigenze scolastiche e formative degli alunni a cui era impossibilato utilizzare la palestrra e perciò chiedemmo all'esecutivo di trovare una sol ... casertanews.it Palestra scuola Mazzini/Agazzi, Raucci: “Sistemazione alternativa per l’Excelsior” facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.