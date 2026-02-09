Palestra Excelsior Boxe M5S ai ministri | Certezze sui tempi di riapertura

Il Movimento 5 Stelle chiede chiarezza sui tempi di riapertura della palestra Excelsior Boxe. I parlamentari hanno chiesto ai ministri di fare piena luce sull’iter della palestra Mazzini e di garantire che l’Excelsior torni nella sua sede storica il prima possibile. La questione resta aperta, ma i rappresentanti chiedono risposte rapide e concrete.

Fare piena luce sull'iter della palestra "Mazzini" e garantire che l'Excelsior Boxe torni nella sua sede storica. È questo l'obiettivo dell'interrogazione parlamentare depositata dal vicepresidente della Commissione Ambiente alla Camera, Agostino Santillo, insieme ai colleghi Alifano, Costa, Amato, Caso e Caramiello. L'atto ispettivo nasce da un lavoro di ricostruzione documentale condotto dal coordinatore provinciale del MoVimento 5 Stelle, Giuseppe Buompane, e dalla consigliera uscente Rosalba Cibelli, con la necessità di garantire trasparenza, tutela degli utenti e corretto utilizzo delle risorse pubbliche, alla luce delle informazioni parziali e spesso fuorvianti circolate nelle ultime settimane.🔗 Leggi su Casertanews.it

Questa mattina si sono accese le polemiche sulla chiusura della palestra del Mazzini-Agazzi di Marcianise.

