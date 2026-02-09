Palestra-Atletico Madrid l’affare può decollare | c’è un’opzione | CM
Marco Palestra potrebbe lasciare la Serie A. L’Atletico Madrid ha messo gli occhi su di lui e sta valutando un’offerta. La trattativa è ancora in fase iniziale, ma le parti sono interessate a chiudere presto. La società spagnola vede nel giovane attaccante italiano un’ottima opportunità per rinforzare l’attacco. Nei prossimi giorni si aspettano sviluppi concreti.
Marco Palestra è una delle più grandi rivelazioni di questa stagione di Serie A: il suo futuro potrebbe essere targato Spagna. Prima ci ha provato la Juve, poi c’è stato un inserimento della Roma e infine l’Inter ha sondato il terreno. Marco Palestra non è più una sorpresa e il suo nome è finito sul taccuino di alcune delle big di Serie A in vista del prossimo anno: il rendimento del laterale classe 2005 a Cagliari è stato fin qui pazzesco, ma per prenderlo bisognerà parlare con l’Atalanta, proprietaria del cartellino. Simeone (AnsaFoto) – Calciomercato.it I nerazzurri valutano il calciatore tra i 30 e i 40 milioni di euro e adesso ad iscriversi alla corsa per il suo acquisto è – secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
