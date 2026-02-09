Palermo celebra la Festa della Donna | cenone di pesce drink e dancefloor all’Hotel Villa d’Amato

Palermo si prepara a festeggiare la Festa della Donna all’Hotel Villa d’Amato. La serata prevede un cenone di pesce, drink e musica fino a tarda notte. La città si riempie di donne e amici che vogliono trascorrere una serata speciale in allegria. L’evento è già molto atteso e le prenotazioni sono arrivate a ritmo sostenuto.

Una Notte di Celebrazione: Palermo si prepara ad accogliere la Festa della Donna all’Hotel Villa d’Amato. Palermo si appresta a vivere una serata dedicata al mondo femminile all’Hotel Villa d’Amato, un evento organizzato da Ritmo Eventi in programma per domenica 8 marzo 2026. L’iniziativa, presentata con un sull’intrattenimento e la gastronomia, mira a creare un’atmosfera di festa e di celebrazione per la Festa della Donna. L’Hotel Villa d’Amato, situato in via Messina Marine, si prepara ad accogliere le ospiti per una notte speciale. L’evento, che avrà inizio alle ore 20, si aprirà con un aperitivo di benvenuto, un momento studiato per favorire la socializzazione e creare un’atmosfera accogliente.🔗 Leggi su Ameve.eu

Ritmo Eventi presenta "Carnevalentino", una serata che unisce l'atmosfera del Carnevale alla suggestione di San Valentino.

