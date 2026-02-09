Palazzo Fizzarotti - Paolo e Francesca Amor ch’al cor gentil ratto s’apprende

Sabato 14 febbraio, alle 17.30, Palazzo Fizzarotti apre le sue porte per un evento speciale dedicato all’amore. Paolo e Francesca tornano a vivere tra le mura del palazzo, tra parole e emozioni, in un’occasione che unisce arte, letteratura e sentimento in modo semplice e diretto.

Sabato14 febbraio – ore 17.30Palazzo FizzarottiPaolo e Francesca. Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprendeNel giorno dedicato all’amore, Palazzo Fizzarotti apre le sue porte per un’esperienza intensa e suggestiva, dove arte, letteratura e sentimento si fondono in un racconto senza tempo.Una visita.🔗 Leggi su Baritoday.it Approfondimenti su Palazzo Fizzarotti Visita esclusiva a palazzo Fizzarotti Scopri Palazzo Fizzarotti con visite esclusive domenica 21 e 28 alle 10. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Sabato 31 gennaio | Ore 17.30 Visita esclusiva a Palazzo Fizzarotti Un’occasione speciale per scoprire uno dei palazzi più affascinanti e sorprendenti di Bari, solitamente non accessibile al pubblico. Varcheremo insieme le porte di Palazzo Fizzarotti per un facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.