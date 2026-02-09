Paglieta in festa per Marco Vitelli vincitore con il Verona della Coppa Italia di pallavolo

Paglieta si riempie di festa per Marco Vitelli, che ha portato a casa la Coppa Italia con il Verona. I cittadini si sono radunati in strada per celebrare il loro concittadino, che ha scritto una pagina importante dello sport locale. La vittoria del suo team ha acceso l’entusiasmo tra gli abitanti, che ora aspettano di festeggiare anche di persona il loro campione.

