Pagelle Juve Lazio | Kalulu salva Spalletti Isaksen indomabile I VOTI

All’Allianz Stadium si è giocata una partita che ha tenuto tutti col fiato sospeso. La Juventus ha cercato di imporre il suo ritmo, ma alla fine è stato Kalulu a salvare il risultato con una parata decisiva. La Lazio, invece, ha trovato un Isaksen inarrestabile, che ha messo in crisi la difesa bianconera. La sfida tra queste due formazioni di vertice è finita con un pareggio combattuto, lasciando aperto il discorso sulla corsa all’Europa.

La partita tra Juventus e Lazio si è chiusa con due protagonisti in grande spolvero: McKennie e Kalulu.

La partita si chiude con un pareggio 2-2 all’ultimo secondo, quando Kalulu segna il gol che evita alla Juventus di perdere.

Juventus-Lazio 2-2, le pagelle: Provedel (8) il migliore, Locatelli (5) grave errore, Kalulu (7) decisivo, Pedro (8) eternoLazio beffata in extremis dalla Juventus. I biancocelesti, nella gara valida per la 24a giornata, si sono fatti rimontare due gol, sprecando la ghiotta occasione di tornare a casa con tre ... ilmessaggero.it

PAGELLE Juve-Lazio: Pedro e Isaksen gol, Provedel e Cataldi convinconoPROVEDEL 7: Un muro allo Stadium. Si esalta proteggendo la Lazio quando ormai il gol sembra subito: dice no a Bremer, poi a Yildiz e un po’ a tutti a giro. Grande prestazione, si deve ... lalaziosiamonoi.it

