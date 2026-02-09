Pagare per farsi assumere | ora i candidati si affidano ai reverse recruiter Con l’aiuto dell’IA

Sempre più candidati si rivolgono a intermediari che chiedono una quota dello stipendio per aiutarli a trovare un lavoro. Usano anche l'intelligenza artificiale per aumentare le chance di essere assunti. La pratica si sta diffondendo, e molti sperano di saltare le lunghe attese dei metodi tradizionali.

Sempre più candidati al lavoro ricorrono a intermediari a cui versano una quota dello stipendio nella speranza di ottenere un impiego. Una tendenza in crescita, favorita anche dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale, che sta trasformando il mercato del lavoro e solleva interrogativi sulla sua equità e trasparenza. Il fenomeno, emerso con forza nel febbraio 2026, mette in luce una crescente difficoltà per i professionisti di trovare un’occupazione adeguata alle proprie competenze. Il mercato del lavoro, come spesso accade, si adatta ai tempi e alle nuove esigenze. Se da un lato le aziende cercano talenti sempre più specializzati, dall’altro i candidati si trovano a navigare in un mare di annunci e selezioni sempre più complesse.🔗 Leggi su Ameve.eu

