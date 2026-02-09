Padre e figlio trovati morti in casa a Messina disposta l’autopsia

La polizia ha trovato morto un padre e suo figlio in casa a Messina, nel quartiere Zafferia. Le cause dei decessi sono ancora da chiarire e si attende l’esito dell’autopsia. Nessuna pista esclusa al momento.

Due uomini, padre e figlio, sono stati trovati morti nella loro abitazione nel quartiere Zafferia, a Messina. A lanciare l’allarme è stato l’altro figlio dell’anziano, che vive fuori città e da alcuni giorni non riusciva a mettersi in contatto né con il padre, né con il fratello. La segnalazione ha fatto scattare l’intervento della polizia. Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno forzato l’ingresso dell’appartamento sfondando una finestra e hanno trovato i corpi senza vita dei due uomini, pare in stanze diverse della casa. Il padre, di circa 80-90 anni secondo le prime informazioni, era invalido e costretto a letto da tempo, mentre il figlio, cinquantenne, avrebbe anch’egli sofferto di seri problemi di salute. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

