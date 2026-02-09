Padre e figlio bloccati sul canalone ghiacciato | salvati con l' elicottero

Due alpinisti milanesi sono stati salvati nel pomeriggio di domenica sul Resegone. Padre e figlio si erano bloccati in un canalone ghiacciato e sono stati recuperati con l’elicottero, dopo un intervento di soccorso rapido. La zona rischiosa, le condizioni di ghiaccio e il freddo intenso avevano complicato le operazioni, ma alla fine tutti sono tornati a terra sani e salvi.

