Padre e figlio bloccati sul canalone ghiacciato | salvati con l' elicottero

Da milanotoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due alpinisti milanesi sono stati salvati nel pomeriggio di domenica sul Resegone. Padre e figlio si erano bloccati in un canalone ghiacciato e sono stati recuperati con l’elicottero, dopo un intervento di soccorso rapido. La zona rischiosa, le condizioni di ghiaccio e il freddo intenso avevano complicato le operazioni, ma alla fine tutti sono tornati a terra sani e salvi.

Due alpinisti milanesi (padre e figlio) sono stati salvati dopo essere rimasti bloccato in un canalone sul Resegone (Lecco) nel pomeriggio di domenica 8 febbraio. Il fatto è stato riportato sulle colonne di LeccoToday.L’interventoTutto è iniziato nel pomeriggio quando i due, residenti a Legnano.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Padre Figlio

Padre e figlio rimangono bloccati tra la neve in un canalone sul Resegone: salvati dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina sul Resegone, dove un uomo di 45 anni e suo figlio di 20 sono rimasti intrappolati tra la neve nel Canalone Bobbio.

Resegone, papà e figlio di Legnano bloccati nella neve in un canalone: salvati dai vigili del fuoco

Questa mattina un’operazione di salvataggio ha coinvolto i vigili del fuoco di Lecco.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Padre Figlio

Argomenti discussi: Resegone, papà e figlio di Legnano bloccati nella neve in un canalone: salvati dai vigili del fuoco; Resegone, padre e figlio bloccati nella neve salvati dai Vigili del fuoco; Padre e figlio rimangono bloccati tra la neve in un canalone sul Resegone: salvati dai vigili del fuoco; Bloccati sul Resegone innevato: elicottero Drago in volo per salvare due escursionisti.

padre e figlio bloccatiPadre e figlio rimangono bloccati tra la neve in un canalone sul Resegone: salvati dai vigili del fuocoI vigili del fuoco hanno salvato un 45enne e un 20enne rimasti bloccati nel Canalone Bobbio sul monte Resegone ... fanpage.it

Resegone, papà e figlio di Legnano bloccati nella neve in un canalone: salvati dai vigili del fuocoI due escursionisti non erano equipaggiati né preparati per affrontare il percorso scelto. Sono stati recuperati dai Draghi lombardi in elicotteri ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.