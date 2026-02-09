Questa sera, nella partita tra Nuvolí AltaFratte Padova e SMI Roma Volley, i tifosi hanno visto un match combattuto fino all’ultimo punto. La Roma ha vinto 3-2 dopo aver rischiato di perdere nel quarto set, quando il punteggio si è fatto più complicato per le romane. Maggipinto si è mostrato deluso per quel calo, mentre Cuccarini ha lodato la reattività delle sue atlete, che hanno saputo reagire e portare a casa il risultato. Una sfida intensa, con molti scambi e momenti di tensione.

In un confronto ricco di tensione e di soventi capovolgimenti, due tra le principali realtà del volley femminile si sono affrontate in un match che ha replicato, con alcune varianti, un precedente scontro di Coppa Italia svoltosi poche settimane prima. La gara si è svolta nel campo di Trebaseleghe, offrendo un confronto aperto e molto combattuto tra le formazioni di Nuvolí AltaFratte Padova e SMI Roma Volley, risultato decisivo in termini di classifica e di morale. La partita si è aperta con un avvio favorevole alle romane, che sono riuscite a creare un margine di vantaggio, coprendo velocemente la prima parte del set. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Padova-Roma 2-3: Maggipinto rammaricato per il calo nel quarto set, Cuccarini loda la resistenza delle atlete

