Padova mister Andreoletti | Con la Carrarese sfida non facile il punto con la Juve Stabia importantissimo

Il Padova di mister Andreoletti ha ottenuto un punto prezioso contro la Carrarese, anche se la sfida si è conclusa con un pareggio all’ultimo respiro. Dopo quattro partite senza vittorie, la squadra cerca di tornare a sorridere e mettere in fila qualche risultato positivo. La partita è stata combattuta, e il punto conquistato contro la Juve Stabia rappresenta una boccata d’ossigeno per i biancoscudati. Ora l’obiettivo è ritrovare la via del successo.

Un pari all'ultimo respiro per ripartire, la necessità di ritrovare il successo dopo quattro partite. Il Padova si immerge nel primo turno infrasettimanale di questo 2026 con l'entusiasmo ancora vivo del punto strappato al 90' in casa della Juve Stabia e la voglia di allungare dalla zona playout. Padova, mister Andreoletti: «Con la Carrarese sfida non facile, il punto con la Juve Stabia importantissimo»Primo turno infrasettimanale del 2026 in casa biancoscudata. All'Euganeo, martedì 10 febbraio alle ore 20.00, sbarca la Carrarese di mister Calabro, reduce dal pari interno senza rete contro il Südtir ... Mister Andreoletti pensa positivo: «Ci abbiamo creduto fino alla fine. Pari che vale come una vittoria».Bicchiere mezzo pieno in casa biancoscudata dopo il pari acchiappato per i capelli al 90' con Bortolussi al Menti di Castellammare di Stabia contro la squadra di Abate ...

