Questa sera a Padova si gioca una partita fondamentale tra Padova e Carrarese. Le due squadre, entrambe a metà classifica, cercano punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita si presenta come un’occasione importante per entrambe di migliorare la loro posizione in Serie B.

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Si affrontano due squadre di metà classifica, chiamate a fare punti per evitare di essere risucchiate nella zona retrocessione. Padova-Carrarese si giocherà martedì 10 febbraio 2026 alle ore 20 presso lo stadio Euganeo. PADOVA-CARRARESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I biancoscudati stanno attraversando una situazione delicata ed hanno bisogno di invertire la rotta, soprattutto in casa dove le soddisfazioni faticano ad arrivare. La vittoria manca da quattro partite e nell’ultimo turno è arrivato il pareggio in trasferta con la Juve Stabia. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Padova-Carrarese, ventiquattresima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Padova, mister Andreoletti: «Con la Carrarese sfida non facile, il punto con la Juve Stabia importantissimo»Primo turno infrasettimanale del 2026 in casa biancoscudata. All'Euganeo, martedì 10 febbraio alle ore 20.00, sbarca la Carrarese di mister Calabro, reduce dal pari interno senza rete contro il Südtir ... padovaoggi.it

Carrarese Azzurri con la mente già a Padova. Calabro: Attenzione alle loro ripartenzeLa squadra apuana torna in campo domani (ore 20) in una trasferta delicata. Rientra Illanes, il tecnico ha l’imbarazzo della scelta ... sport.quotidiano.net

Padova-Carrarese, Andreoletti: “Sulla carta più sembrare una partita abbordabile, ma in B non ne esistono: Gomez out, Caprari non so se lo convoco” facebook

Prevendita Padova - Carrarese (martedì 10/2 h 20): Subito vendita libera padovacalcio.it/prevendita-pad… x.com