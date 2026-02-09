Pac la Regione propone la rimodulazione per quasi 39 milioni di euro aggiuntivi

La Regione ha deciso di mettere sul piatto quasi 39 milioni di euro in più per sostenere le imprese agricole. L’obiettivo è finanziare nuovi investimenti, aiutare le aziende a rinnovarsi e rendere più forte il settore. La proposta arriva dopo settimane di discussioni e mostra una volontà chiara di rafforzare l’economia locale. Ora si attende il via libera definitivo per mettere in moto i fondi.

Più risorse per finanziare gli investimenti delle imprese agricole, sostenere il ricambio generazionale e rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale. La Regione Emilia-Romagna ha approvato una proposta di modifica al proprio Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Pac Regione Contributi per i libri di testo, la Regione aumenta l’investimento di oltre il 60%: le risorse salgono a quasi 3 milioni di euro Per l’anno scolastico 2025-2026, la Regione Emilia-Romagna aumenta di oltre il 60% le risorse destinate ai contributi per i libri di testo, portandole a quasi 3 milioni di euro. Regione, sbloccati quasi diciannove milioni di euro con il fondo "Più artigianato" Nel 2025, l’artigianato siciliano ha registrato risultati positivi, grazie allo sblocco di circa 19 milioni di euro dal fondo regionale Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Pac Regione Argomenti discussi: Piano Strategico della PAC 2023?2027. Differimento termini per apertura bando Intervento SRD07; Piano Strategico della PAC 2023-2027; Approvata graduatoria definitiva Avviso Insediamento giovani agricoltori, Gallo: Garantito il finanziamento di tutte le domande ammesse; La Nebulosa Pac-Man: una fabbrica di stelle in piena attività. IL DIVIETO DI UTILIZZO DI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA PREVISTO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER GLI INTERVENTI SRA PAC 2023-2027 NON E' ILLEGITTIMO. Consiglio di Stato, sentenza Sez. VI 30 gennaio 2026, n. 819 AGRICOL facebook La #RegioneFVG, nell'ambito della PAC 2023-2027, ha approvato un bando che sostiene gli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione del prodotti agricoli Domande entro il 26.02.26 Info qui bit.ly/3MbxfkU x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.