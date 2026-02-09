Ostia un Carnevale tutto da vivere | eventi dal mattino al tramonto
Ostia si prepara a vivere un Carnevale diverso dal solito. Sabato 14 febbraio, il Giardino Paolo Orlando diventa il cuore di una festa che durerà tutta la giornata. Musica, giochi e maschere animeranno il centro, con un tocco di rosso, il colore di San Valentino. La città si sta già organizzando per accogliere famiglie e curiosi, pronti a divertirsi e festeggiare insieme.
Ostia, 9 febbraio 2026 – Atteso con ansia l’evento del carnevale di Lido centro che quest’anno si tingerà di un colore speciale: il rosso di San Valentino, tema che caratterizzerà questa gioiosa festa che si svolgerà, sabato 14 febbraio nel Giardino Paolo Orlando a Lido centro. Il fil rouge, giusto per restare in tema, che legherà il fitto calendario di appuntamenti all’interno di questa festa attesissima da grandi e piccini, dove sarà il sentimento principe, quello dell’ amore a fare da padrone. Con il patrocinio del Municipio X, organizzato dal Comitato Lido Centro con grande passione ed entusiasmo e con la collaborazione dei commercianti, anche quest’anno si ripeterà un evento che possiamo definire storico.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Approfondimenti su Ostia Carnevale
Carnevale, dal 5 al 14 febbraio le giornate del Bartoccio: tutto il programma degli eventi ludici e culturali
Questa mattina è iniziato ufficialmente il Carnevale a Todi, con le giornate dedicate al Bartoccio.
La città si prepara al carnevale: dal 30 gennaio un mese di eventi tra centro storico, quartieri e mare
Rimini si avvicina al Carnevale, con un calendario di eventi che si svolgerà dal 30 gennaio per tutto il mese.
Ultime notizie su Ostia Carnevale
Argomenti discussi: Il X Municipio di Ostia si ricorda di Carnevale 2026 in extremis: due parate al costo di 30mila euro; Carnevale a Roma e dintorni: dove andare, orari e programma degli eventi; Che fare a Roma e Litorale romano nel weekend dal 6 all’8 febbraio: dove si entra gratis.
Club Napoli Ostia, è festa grande per il quarto scudetto: presenti all’evento anche Giordano, Carnevale e BruscolottiLa gioia si mischia all’incredulità, creando un mix di emozioni inspiegabili a chi non ha possibilità di viverle. Ad oltre un mese di distanza dalla conquista del quarto scudetto, i tifosi del Napoli ... ilmattino.it
Un #marelibero, legale, accessibile a TUTTI. Poi: #scuola, #memoria, #feste di comunità... E #referendum! #dalmiopuntodivista #xmunicipio #ostia #acilia #sangiorgio #carnevale #spiagge #lungomare #accessibilita #disabili facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.