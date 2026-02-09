Ostia un Carnevale tutto da vivere | eventi dal mattino al tramonto

Ostia si prepara a vivere un Carnevale diverso dal solito. Sabato 14 febbraio, il Giardino Paolo Orlando diventa il cuore di una festa che durerà tutta la giornata. Musica, giochi e maschere animeranno il centro, con un tocco di rosso, il colore di San Valentino. La città si sta già organizzando per accogliere famiglie e curiosi, pronti a divertirsi e festeggiare insieme.

Ostia, 9 febbraio 2026 – Atteso con ansia l’evento del carnevale di Lido centro che quest’anno si tingerà di un colore speciale: il rosso di San Valentino, tema che caratterizzerà questa gioiosa festa che si svolgerà, sabato 14 febbraio nel Giardino Paolo Orlando a Lido centro. Il fil rouge, giusto per restare in tema, che legherà il fitto calendario di appuntamenti all’interno di questa festa attesissima da grandi e piccini, dove sarà il sentimento principe, quello dell’ amore a fare da padrone. Con il patrocinio del Municipio X, organizzato dal Comitato Lido Centro con grande passione ed entusiasmo e con la collaborazione dei commercianti, anche quest’anno si ripeterà un evento che possiamo definire storico.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

