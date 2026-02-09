Orti di Fiorano completati i lavori sulle coperture delle strutture ' conviviali'

Nei giorni scorsi i lavori negli orti di Fiorano sono terminati. Sono state completate le coperture e l’impermeabilizzazione delle strutture nelle aree comunali di via Cameazzo. Ora le strutture sono più protette e pronte per l’uso dei cittadini.

Nei giorni scorsi sono stati completati di sistemazione delle coperture e impermeabilizzazione delle strutture presso gli appezzamenti degli orti comunali in via Cameazzo a Fiorano Modenese. L'intervento, costato oltre 14mila euro di risorse comunali, consentirà a chi frequenta e coltiva l'area.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

