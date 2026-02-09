Orrore a Sassari | sequestrata torturata e violentata per 10 giorni dal fidanzato

Una giovane di 25 anni è stata trovata libera dai carabinieri di Sassari dopo aver trascorso dieci giorni di violenze e torture nel suo appartamento. La ragazza era stata sequestrata e sottoposta a violenze dal suo fidanzato, che ora è stato arrestato. La vittima ha raccontato di aver vissuto momenti terribili, senza poter chiedere aiuto, fino all’intervento delle forze dell’ordine.

(Adnkronos) – Una 25enne è stata liberata dai carabinieri di Sassari, dopo aver passato dieci giorni d'orrore nella casa del fidanzato. Il 34enne è stato arrestato con le accuse di sequestro di persona, tortura, lesioni personali, maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'allarme è scattato venerdì sera quando una donna ha chiesto aiuto al 112.

