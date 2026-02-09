Oggi Paolo Fox svela le previsioni per il 9 febbraio. La Vergine ha voglia di mettere ordine, mentre il Sagittario sente già il peso di un lunedì un po’ stretto. Per molti, il giorno si presenta come una ripresa dopo il weekend, con le prime indicazioni su come affrontare la settimana.

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per lunedì 9 febbraio! Il lunedì non ha bisogno di presentazioni. Suona la sveglia e già capisci che aria tira. Quello che senti nei primi cinque minuti della giornata dice molto più dell’oroscopo: voglia zero, energia nuova, testa già piena, oppure quella strana lucidità che arriva quando hai deciso qualcosa dentro di te. Oroscopo di Paolo Fox, lunedì 9 febbraio 2026, segno per segno. Questo lunedì non è drammatico, ma è chiaro. Ti fa capire subito dove sei con la testa. Non è il giorno dei grandi discorsi. È il giorno delle piccole scelte fatte bene. Non serve partire forte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 9 febbraio: voglia di sistemare per la Vergine, lunedì un po’ stretto per il Sagittario

Questa mattina, Paolo Fox ha svelato le previsioni per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oggi Paolo Fox ha pubblicato le previsioni per i segni zodiacali.

