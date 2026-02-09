Questa mattina ad Arezzo, il mercato dell’oro e dell’argento vive momenti di forte tensione. I prezzi continuano a salire e scendere con un ritmo rapido, seguendo da vicino il fixing di Londra. La volatilità colpisce i commercianti e mette sotto pressione le imprese del distretto, che si trovano a gestire incertezza e rischi crescenti. La situazione resta in continuo movimento, e nessuno sa ancora fino a quando questa turbolenza durerà.

Se c’è un luogo in Europa dove il battito cardiaco dell’economia è sincronizzato al secondo con il fixing di Londra, questo è Arezzo. Ma quello che sta accadendo in questi primi mesi del 2026 sui mercati delle materie prime non ha precedenti recenti per intensità e schizofrenia. Per il distretto orafo più importante del continente, abituato a gestire le fluttuazioni, la situazione attuale richiede nervi d’acciaio: l’oro ha sfondato la soglia psicologica dei 5mila dollari l’oncia, segnando un incremento dell’80% in un solo anno. Quella che stiamo osservando, per usare le parole degli analisti finanziari che stanno cercando di decifrare il momento, è un mix esplosivo dove le regole classiche sembrano saltate e dove la domanda industriale deve competere con una speculazione finanziaria capace di muovere volumi di denaro che fanno impallidire la produzione reale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oro e argento sul saliscendi. La tempesta dei prezzi mette pressione al distretto

L'anno si conclude con un mercato in forte crescita, riflesso di un clima di ottimismo tra gli investitori.

I prezzi di oro e argento continuano a scendere, sorprendendo gli investitori.

