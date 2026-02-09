Le quotazioni dell’oro tornano a salire e superano i 5.000 dollari per oncia. Lunedì 9 febbraio 2026, il metallo prezioso si posiziona di nuovo sopra quella soglia psicologica, confermando una tendenza in crescita. La Cina ha un piano preciso, ma per ora i mercati restano in attesa di sviluppi.

Il prezzo dell’oro ha segnato un nuovo aumento. Lunedì 9 febbraio 2026, il materiale prezioso è tornato sopra la soglia psicologica dei 5mila dollari per oncia. Il rally del metallo prezioso, sostenuto da un indebolimento del dollaro USA e dalle crescenti tensioni geopolitiche, ha attirato l’attenzione degli investitori globali. Il mercato dei metalli preziosi sta vivendo un momento di crescita, coinvolgendo anche l’ argento. Lo scenario, delineato dai dati del Comex, torna a valorizzare l’oro come bene rifugio. Lo sa bene la Cina, che arriva al 15º mese consecutivo di acquisto di oro, seguendo la strategia per la de-dollarizzazione in caso di crisi dovute a nuovi dazi e sanzioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Oro di nuovo sopra i 5.000 dollari, la Cina ha un piano: le previsioni per il 2026

