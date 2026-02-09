Oristano Agricoltura in Crisi | Piogge Record Minacciano i Raccolti e Bloccano i Sostegni Regionali

L’agricoltura di Oristano si trova in grande difficoltà. Le piogge record degli ultimi giorni hanno allagato campi e strade, bloccando i lavori nei campi e rischiando di compromettere le prossime raccolte. I produttori lamentano ritardi nei sostegni regionali, che ancora non sono arrivati, e temono conseguenze serie per tutta la stagione. La situazione resta tesa mentre le piogge continuano a cadere senza sosta.

