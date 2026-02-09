Oristano Agricoltura in Crisi | Piogge Record Minacciano i Raccolti e Bloccano i Sostegni Regionali
L’agricoltura di Oristano si trova in grande difficoltà. Le piogge record degli ultimi giorni hanno allagato campi e strade, bloccando i lavori nei campi e rischiando di compromettere le prossime raccolte. I produttori lamentano ritardi nei sostegni regionali, che ancora non sono arrivati, e temono conseguenze serie per tutta la stagione. La situazione resta tesa mentre le piogge continuano a cadere senza sosta.
Oristano Sommersa: L’Agricoltura Sarda a Durasora tra Piogge Record e Ritardi nei Sostegni. L’Oristanese, cuore pulsante dell’agricoltura sarda, si trova ad affrontare un periodo di estrema difficoltà. Le incessanti piogge che flagellano la Sardegna centro-meridionale da settimane hanno trasformato i campi in paludi, mettendo a rischio non solo le produzioni imminenti, ma anche la stessa sopravvivenza economica di numerose aziende agricole. La situazione, secondo quanto riportato da Coldiretti, è particolarmente critica nell’Oristanese, dove le condizioni meteorologiche avverse stanno compromettendo interi raccolti e ostacolando le nuove semine.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Oristano Agricoltura
Crisi idrica e agricoltura, il Tar riammette azienda ai fondi regionali: "esclusione illegittima"
Oristano, emergenza sanitaria: crisi dei medici di base e speranze di nuovo personale per fronteggiare la crisi
A Oristano la situazione nel settore sanitario peggiora di giorno in giorno.
Ultime notizie su Oristano Agricoltura
Agricoltura in crisi dopo il ciclone Harry: l’allarme della CNALa CNA, con un comunicato del 23 gennaio 2026, segnala i gravissimi danni provocati dal ciclone Harry all’agricoltura di Sicilia, Calabria e ... ipsoa.it
Si celebrano i 50 anni di attività di Confagricoltura OristanoI 50 anni dalla nascita di Confagricoltura Oristano verranno celebrati venerdì 5 dicembre a partire dalle 10, nella sala congressi del Centro di spiritualità Nostra Signora del Rimedio a Donigala ... ansa.it
ITALIA SPACCATA IN DUE: IL RESOCONTO DI UN GENNAIO "ESTREMO" TRA PIOGGE RECORD E facebook
Piogge record: in dieci giorni la regione ha accumulato l’equivalente di un anno di precipitazioni. x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.