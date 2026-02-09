Oriano Callegati confermato alla guida dell' Aero Club | Voliamo alto con 2mila ore l' anno
L’assemblea dell’Aero Club Lugo "Francesco Baracca" ha confermato Oriano Callegati alla guida del sodalizio per il prossimo quadriennio. “Una rielezione nel segno della crescita e dell'innovazione, che giunge al termine di un mandato caratterizzato dal superamento di un traguardo storico.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
