Organici Polizia il sindacato | Si faccia chiarezza su potenziamento e invio di personale per le Olimpiadi

Questa mattina a Pisa sono arrivati i nuovi agenti di Polizia, pronti a entrare in servizio negli uffici di Pisa, Pontedera e Volterra. La questura ha accolto ufficialmente il gruppo, che si aggiunge ai già presenti, in vista delle Olimpiadi. Il sindacato chiede chiarezza sul potenziamento e sull’invio del personale, ma ancora non ci sono risposte definitive.

E' stato salutato ieri, 8 febbraio, in Questura, l'arrivo a Pisa dei nuovi agenti di Polizia che entrano in prova negli organici di Pisa, Pontedera e Volterra. Si tratta in tutto di 26 operatori, numeri che già per il sindacato Siulp aveva dichiarato che "bilanciano o poco più i pensionamenti".🔗 Leggi su Pisatoday.it

La FSP Polizia di Stato di Prato evidenzia la necessità di un rafforzamento concreto di personale e mezzi, richiedendo tempi certi e misure verificabili.

Si è svolto un incontro tra la Direzione dell’AORN San Pio e i rappresentanti sindacali di FP CGIL e UIL FPL, incentrato sulle tematiche relative agli organici e ai diritti del personale.

