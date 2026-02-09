Orari gare Olimpiadi oggi | il programma completo di lunedì 9 febbraio 2026

Oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolgono diverse gare importanti. La giornata si preannuncia intensa, con cinque medaglie d’oro in palio e tante discipline di ghiaccio e neve che tengono il pubblico con il fiato sospeso. La competizione continua a ritmo serrato, con atleti pronti a dare il massimo.

Prosegue a ritmo serrato il programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Lunedì 9 febbraio sarà una giornata particolarmente ricca, con cinque medaglie d’oro che verranno assegnate e numerosi eventi chiave nelle discipline del ghiaccio e della neve. I riflettori saranno puntati innanzitutto sulla combinata maschile a squadre di sci alpino, che vedrà gli atleti impegnati prima nella discesa libera in mattinata e poi nello slalom nel pomeriggio. Attesa anche per le prove acrobatiche, con le finali dello slopestyle femminile di sci freestyle e del big air femminile di snowboard, due discipline spettacolari che promettono grande spettacolo.🔗 Leggi su Funweek.it

Oggi alle Olimpiadi si apre ufficialmente la cerimonia a San Siro, ma le competizioni non si fermano.

Oggi, sabato 7 febbraio 2026, si accendono le prime finali delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

