Operazione antidroga all’Elba | smantellato traffico di cocaina Due arresti e cinque perquisizioni

Questa mattina i carabinieri di Portoferraio hanno messo fine a un giro di cocaina sull’Isola d’Elba. Durante l’operazione, sono stati arrestati due uomini e sono state eseguite cinque perquisizioni tra Campo e Capoliveri, con l’aiuto di un’unità cinofila da Firenze. L’intervento ha smantellato un traffico di droga che operava nell’area.

PORTOFERRAIO (LIVORNO) – E' stato smantellato dai carabinieri un gruppo dedito allo spaccio di cocaina all'Isola d'Elba. Dalle prime ore di questa mattina, 9 febbraio 2026, i militari di Portoferraio, anche con l'impiego di una unità cinofila antidroga proveniente da Firenze, hanno eseguito cinque perquisizioni nei Comuni di Campo e Capoliveri. L'operazione, denominata 'El Diablo' perché uno degli indagati si faceva chiamare così, prosegue una serie di indagini avviate nel maggio 2025 che avevano già portato all'arresto di due persone e al sequestro di cocaina. Le perquisizioni sono state effettuate nei confronti di cinque soggetti, di origine elbana e marocchina.

