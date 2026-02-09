ombre sulla corona norvegese tra epstein files e processi per stupro

La famiglia reale norvegese si trova nel mezzo di un vortice di polemiche. Tra accuse di stupro, indagini sui documenti Epstein e tensioni legate ai processi giudiziari, il futuro della monarchia appare sempre più incerto. La situazione si aggrava giorno dopo giorno, mentre le istituzioni cercano di gestire una crisi che rischia di scuotere profondamente il Paese.

Un ciclone sta per abbattersi sulla famiglia reale norvegese, alimentato da scandali, vicende giudiziarie e crisi istituzionali. A seguito della pubblicazione degli Epstein Files da parte del dipartimento di Giustizia statunitense, la principessa Mette-Marit – moglie dell’erede al trono Haakon – si è vista costretta scusarsi pubblicamente per la sua amicizia con Jeffrey Epstein, dopo che le era stato fatto notare che il suo nome compariva più volte nei documenti. L’imbarazzo per la Corona, però, non si limita soltanto ai legami con il miliardario pedofilo morto suicida nel 2019. Marius Borg Høiby, figlio di Mette-Marit, è a processo per 38 capi d’imputazione di cui quattro stupri. 🔗 Leggi su It.insideover.com

