Olimpiadi Riccardo Lorello orgoglio di Rho medaglia di bronzo sulla pista sotto casa

Riccardo Lorello, 23 anni di Rho, ha conquistato una medaglia di bronzo alle Olimpiadi. È uno degli atleti più vicini al suo campo di gara: la medaglia arriva proprio sulla pista sotto casa. Lorello ha corso con determinazione e ora può festeggiare il risultato ottenuto a pochi passi da casa sua.

Riccardo Lorello, il brianzolo che ha conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi
La Brianza si ferma a guardare Riccardo Lorello salire sul podio.

Riccardo Lorello, 23 anni di Rho è probabilmente l'atleta olimpico che vive più vicino al campo di gara dove ha vinto una medaglia. Ieri, volando sul ...

Una straordinaria esibizione quella che domenica 8 febbraio ha visto il giovane atleta brianzolo salire sul podio ...

Nella seconda giornata di gare argento nel biathlon, bronzo per Sofia Goggia (sci alpino), Riccardo Lorello (pattinaggio velocità), Lucia Dalmasso (snowboard), Dominik Fischnaller (slittino) e per la squadra di pattinaggio di figura

L'Italia colpisce ancora nel pattinaggio di velocità Riccardo #Lorello conquista il bronzo nei 5000 metri.È di Rho, sede dello stadio del ghiaccio olimpico e della mostra sul pattinaggio inaugurata questa mattina.

