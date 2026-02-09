Olimpiadi Milano-Cortina sciatore Hess critica Trump | Indosso la bandiera Usa ma non rappresento ciò che accade tycoon | Perdente - VIDEO

Hunter Hess, lo sciatore italiano di 27 anni, si è fatto notare durante le Olimpiadi di Milano-Cortina. Dopo aver vinto il bronzo ai Winter X Games di Aspen, Hess ha indossato la bandiera Usa ma ha detto che non si riconosce nelle politiche di Trump. La sua critica non è passata inosservata e il tycoon non ha perso tempo, rispondendo con un commento duro:

Il 27enne Hunter Hess, bronzo in sci freestyle ai Winter X Games di Aspen 2025, ha criticato le politiche imperialiste di Trump esponendosi al commento dello stesso tycoon che, poco dopo, ha definito "vero Perdente" il giocatore davanti a tutta la Nazione "Rappresentare gli Stati Uniti in que.

