Olimpiadi Milano Cortina 2026 tutte le gare e gli appuntamenti di oggi

Oggi le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 proseguono con un programma pieno di gare e appuntamenti importanti. Dopo un sabato ricco di successi italiani, anche domenica si preannuncia intensa, con molte discipline in programma e una forte partecipazione azzurra. Gli atleti italiani sono pronti a scendere in pista, mentre gli spettatori seguono con attenzione ogni movimento, aspettando nuove emozioni.

La magia delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 continua a crescere. Dopo un sabato memorabile per i colori italiani, la domenica rilancia con un programma denso di appuntamenti di prestigio e con una presenza azzurra massiccia in quasi tutte le discipline.Dalle discese veloci sulle Tofane alle sfide serrate dello snowboard parallelo, passando per fondo, biathlon, slittino e pattinaggio, l’Italia si presenta con ambizioni concrete e con l’entusiasmo di una squadra che ha già dimostrato di poter competere con le grandi potenze mondiali. Il risveglio olimpico di domenica è affidato allo snowboard parallelo, con le qualificazioni del settore femminile e maschile già dal mattino.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio.

