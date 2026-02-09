Oggi si accendono i riflettori sulla sesta giornata di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. In tv e in streaming, gli appassionati seguono con attenzione le competizioni, mentre l’Italia punta a migliorare il bottino di medaglie dopo un weekend ricco di successi. Cinque titoli sono in palio e i nostri atleti sono pronti a scendere in pista per conquistare altri podi.

Oggi lunedì 9 febbraio va in scena la sesta giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: inizia la prima settimana completa di questa edizione dei Giochi, verranno messi in palio cinque titoli e l’Italia spera di rimpinguare il proprio bottino di medaglie dopo un weekend che ha portato in dote ben nove allori (un oro, due argenti, sei bronzi). Lo sci alpino sarà protagonista con la combinata a squadre maschile: prima volta per questa prova ai Giochi (e seconda in assoluto dopo i Mondiali dello scorso anno), si gareggerà a coppie con un atleta che si cimenterà in discesa libera (ore 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari 9 febbraio, streaming, calendario italiani in gara

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Oggi, mercoledì 4 febbraio, sono partite ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Oggi, giovedì 5 febbraio, si svolge la seconda giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026: tutti i podi dell'Italia e le medaglie LIVE; Cosa fare a Milano durante i Giochi Invernali Milano Cortina 2026; Olimpiadi Milano Cortina, chi inquina non può sponsorizzare i Giochi!; Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

