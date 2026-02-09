Olimpiadi invernali il caso delle medaglie rotte o rovinate | che succede

Le medaglie delle Olimpiadi invernali si staccano facilmente dai colli degli atleti. Dopo soli tre giorni di gare, sono già stati segnalati diversi casi di medaglie rotte o rovinate. Gli atleti si sono trovati con medaglie che si sfilano senza motivo, lasciando spazio a dubbi sulla qualità dei premi assegnati. Un problema che sta facendo discutere tra gli organizzatori e i partecipanti.

Tre giorni di gare e già diverse medaglie assegnate. Quanto basta a capire che le medaglie olimpiche sembrano avere un problema: si rompono, o più precisamente, si sfilano dal laccetto che le regge al collo. La prima a denunciare la cosa è stata l'americana Breezy Johnson, che si è vista danneggiata la medaglia d'oro poche ore dopo la sua consegna. Esultanza troppo esuberante, si era pensato. Se non fosse che una cosa analoga è accaduta anche al bronzo in slalom gigante parallelo di Lucia Dalmasso. Ma anche altre atlete hanno lamentato problemi: l'argento di cross country Ebba Andeon, la pattinatrice artistica Alysa Liu (Team USA) e il bronzo tedesco di biathlon Justus Strelow. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Olimpiadi invernali, il caso delle medaglie rotte o rovinate: che succede Approfondimenti su Olimpiadi Invernali Scoppia il caso delle medaglie rotte alle Olimpiadi Invernali: perché cadono appena indossate Le medaglie consegnate agli atleti alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si sono rotte subito dopo le prime premiazioni. Ai Giochi scoppia il caso delle medaglie rotte Le medaglie dei Giochi Olimpiaci stanno dando problemi fin dai primi giorni di gara. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Olimpiadi Invernali Argomenti discussi: Cerimonia di Apertura Olimpica a San Siro: tutto quello che c’è da sapere; Inaugurazione Olimpiadi, scoppia il caso sulla telecronaca Rai; Olimpiadi invernali 2026: cosa manca nelle stanze degli atleti; Figuraccia Rai alla cerimonia di apertura: le polemiche dopo l'inaugurazione delle Olimpiadi. Pd e 5S: superati i limiti. Caos medaglie rotte, continuano a cadere: scoppia il caso a Milano-Cortina. Gli organizzatori: Stiamo cercando di capireImmaginate di saltare di gioia per aver vinto la medaglia che sognavate da una vita. Poi di guardare il petto e di vedere solo un nastro penzolante, con il premio del vostro lavoro finito invece rovin ... ilfattoquotidiano.it Scoppia il caso delle medaglie rotte alle Olimpiadi Invernali: perché cadono appena indossateDopo le prime gare di Milano Cortina 2026 tre medaglie si sono rotte durante i festeggiamenti: gli atleti mostrano i premi rotti, la Fondazione indaga ... fanpage.it Progettare il ghiaccio per le piste di velocità delle Olimpiadi invernali richiede un perfetto equilibrio tra aderenza e scivolamento. Dalle leggi della fisica e della chimica alla produzione meticolosa e il design dei pattini, ecco cosa permette ai pattinatori di sfrecci facebook Le Olimpiadi Invernali sono partite alla grande e gli azzurri hanno già fatto sognare: medaglie, emozioni e orgoglio italiano tra biathlon, pattinaggio di velocità e discesa libera. Siamo in diretta ora su Rai1 e RaiPlay: bit.ly/f-ESempreMezzo… #ÈSempreM x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.