Olimpiadi Invernali 2026 | il programma degli italiani in gara oggi lunedì 9 febbraio

Oggi, lunedì 9 febbraio, la prima settimana delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina entra nel vivo. La giornata si concentra sulle competizioni di coppia, con gli italiani pronti a scendere sulla neve e sul ghiaccio per conquistare medaglie. La neve e il ghiaccio sono i protagonisti di una giornata che si preannuncia intensa e piena di emozioni.

La prima settimana dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 entra nel vivo con una giornata, quella di lunedì 9 febbraio, caratterizzata dalle "coppie". Dalla danza su ghiaccio al curling, fino al debutto olimpico della nuova combinata a squadre di sci alpino, l'Italia schiera i suoi campioni a caccia di nuovi successi dopo l'ottimo avvio firmato da Franzoni, Paris e Lollobrigida. Le gare Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle gare degli azzurri di oggi. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Olimpiadi Invernali 2026: il programma degli italiani in gara oggi, lunedì 9 febbraio Approfondimenti su Olimpiadi Invernali 2026 Olimpiadi Invernali 2026: il programma degli italiani in gara oggi, sabato 7 febbraio Questa mattina a Milano e Cortina si sono aperti ufficialmente i giochi olimpici invernali 2026. Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi lunedì 9 febbraio | Orari e finali: programma e dove vedere in tv Questa mattina gli atleti italiani tornano in pista ai Giochi di Milano-Cortina. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Olimpiadi Milano Cortina 2026: il rovescio della medaglia tra cantieri, indagini e presunti ... Ultime notizie su Olimpiadi Invernali 2026 Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, martedì 10 febbraio; Cosa fare a Milano durante i Giochi Invernali Milano Cortina 2026; Giochi Olimpici Invernali 2026: perché Charlize Theron si schiera a favore della pace a Milano Cortina 2026?; Perchè gli atleti sfilano alla Cerimonia di Apertura? Significato e com'è nata la parata dei Paesi alle Olimpiadi. Il medagliere dell’Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano CortinaIl medagliere delle Olimpiadi 2026 aggiornato in tempo reale. L’Italia a Milano Cortina cerca di ottenere almeno 20 medaglie. Di Lollobrigida il primo oro, Franzoni e Paris le prime medaglie azzurre. fanpage.it Diretta Olimpiadi invernali 2026 Milano Cortina/ Live score delle gare e programma (oggi 9 febbraio)Diretta Olimpiadi invernali 2026 Milano Cortina: lunedì 9 febbraio è il giorno della combinata maschile, una grande novità ai Giochi. ilsussidiario.net Shen Yiqin, Consigliere di Stato cinese, presente alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina Nella serata del 6 febbraio, ora locale, si è aperta a Milano la 25ª edizione dei Giochi Olimpici Invernali. Il Consigliere di Stato cinese, Shen facebook Milo #Manara firma l'omaggio di Fondazione Arena alle #Olimpiadi invernali x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.