Olimpiadi in diretta | Tornano in pista Paris e Franzoni Giornata decisiva per il curling

Questa mattina Paris e Franzoni sono tornate in pista per il curling alle Olimpiadi. La giornata si presenta decisiva per le due atlete italiane, che cercano di conquistare un risultato importante. Le partite sono intense e il pubblico segue con attenzione ogni mossa delle squadre.

Sono 21 le coppie iscritte alla combinata a squadre. Per l'Italia saranno quattro: Giovanni Franzoni – già medaglia d'argento nella discesa libera – e Alex Vinatzer, mentre la seconda squadra sarà quella che abbinerà Tommaso Sala a Dominik Paris, bronzo in discesa. Poi Mattia Casse con Tommaso Saccardi, infine Florian Schieder con Tobias Kastlunger. Lo sci alpino ancora protagonista. Oggi tocca agli uomini a Bormio: c'è la combinata a squadre. Un format particolare: prima tocca alla discesa libera, poi allo slalom speciale. Un concorrente gareggia nella disciplina di velocità e l'altro in quella tecnica.

