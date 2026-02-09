Olimpiadi il programma del 9 febbraio | si parte con il curling

Questa mattina alle Olimpiadi di Milano-Cortina si inizia con il curling. Gli atleti italiani sono pronti a scendere in pista per la prima sfida della giornata, mentre sul palcoscenico della grande manifestazione si susseguono le gare di sci alpino, hockey e pattinaggio di figura. La giornata promette emozioni e tanto impegno da parte degli sportivi italiani.

Olimpiadi 2026: oggi, 9 febbraio tanti appuntamenti per l'Italia. Dal curling allo sci alpino maschile con la combinata a squadre, dall'hockey al pattinaggio di figura, ecco il programma della giornata Al via al terzo giorno delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. E terzo giorno in cui il Villaggio Olimpico si sveglia prima dell’alba e va a dormire con il cuore ancora in pista. Dal curling allo sci alpino maschile con la combinata a squadre, dall’hockey al pattinaggio di figura, per l’Italia un altero giorno dal programma fitto che attraversa mattina, pomeriggio e sera. Il focus principale è sulla discesa libera con Paris, Schieder, Franzoni e Casse ma non passa inosservato anche lo slalom con Kastlunger, Saccardi, Sala e Vinatzer. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Domani, 5 febbraio, il curling entra nel vivo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi lunedì 9 febbraio | Orari e finali: programma e dove vedere in tv
Archiviata una domenica da record, con sei medaglie in un giorno, oggi sarà un'altra giornata ricca di appuntamenti per l'Italia. Dopo le prime medaglie di Milano Cortina 2026, l'Italia dello sci alpi

Olimpiadi programma lunedì 9 febbraio: italiani in gara oggi, possibili medaglie, orario gare a Milano-Cortina 2026
Lunedì 9 febbraio intenso a Milano Cortina 2026. Oggi scatta il terzo giorno di gare alle Olimpiadi. L'Italia parteciperà a diverse finali per ampliare il numero di medaglie. Il focus principale è

