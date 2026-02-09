La sciatrice Sofia Goggia ha dedicato il suo bronzo a Elena Franchini, scomparsa recentemente. Su social, Goggia scrive che c’è “la sua carezza” sul podio, un ricordo che le dà forza e un sorriso in un momento di grande emozione. La medaglia arriva dopo anni di impegno e sacrifici, e la campionessa non nasconde il suo sentimento.

Bergamo, 9 febbraio 2026 – Dopo aver conquistato una medaglia olimpica ogni atleta viene investito da emozioni e ricordi passati. Positivi soprattutto, ma anche negativi. Quei momenti bui che loro malgrado hanno comunque contribuito a costruire il successo. E a dimostrarlo è la lettera aperta sui propri social che Sofia Goggia, bronzo ieri 8 febbraio nella gara di discesa femminile, ha dedicato a Cortina e alla compagna di squadra Elena Fanchini, scomparsa proprio l’8 febbraio di tre anni fa dopo una lunga malattia. Italy's Elena Fanchini, Nadia Franchini, left, and Daniela Merighetti celebrate in the finish area of a women's Alpine ski downhill race, in La Thuile, Italy, Saturday, Feb. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi, Goggia e la dedica social a Elena Franchini: “C’è la sua carezza su questo bronzo non scontato”

Approfondimenti su Olimpiadi Goggia

Sofia Goggia ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi e la sua medaglia ha commosso gli italiani.

Sofia Goggia ha conquistato una medaglia di bronzo nella discesa femminile alle Olimpiadi di Cortina.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Olimpiadi Goggia

Argomenti discussi: Sofia Goggia è bronzo Olimpico in discesa libera! Vince Breezy Johnson, brutta caduta per Lindsey Vonn · Sci alpino; Record Italia, 6 medaglie in un solo giorno: 5 bronzi e un argento, i Giochi si tingono d'azzurro - La nona medaglia italiana fa la storia, prima volta sul podio per il pattinaggio di figura a squadre; Discesa femminile: Goggia di bronzo: Un'altra medaglia, è sempre grande. Dramma Vonn; Bronzo Goggia in discesa a Cortina. Vince Johnson.

Cocciaretto commossa per il bronzo di Goggia alle Olimpiadi: il retroscena sulla sua partita e la dedica specialeDopo il successo al primo turno a Doha, la tennista marchigiana ha fatto i complimenti all'amica per la medaglia conquistata ai Giochi di Milano-Cortina 2026 ... corrieredellosport.it

Sofia Goggia celebra il suo bronzo e non dimentica chi è sempre con leiL'azzurra ha conquistato la terza medaglia in tre edizione delle Olimpiadi. C'è anche un abbraccio a Lindsey Vonn. sportal.it

Sofia Goggia, la toccante lettera alla “Olympia delle Tofane” e il ricordo di Elena Fanchini - x.com

Un pensiero che va oltre lo sport. Il ricordo di Elena Fanchini vive ancora. 3 anni, ma mai dimenticata. facebook