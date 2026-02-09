Olimpiadi finisce la partita di curling dell’Italia contro gli Usa e il pubblico impazzisce di gioia | cosa è successo davanti a tutti VIDEO

La partita di curling tra Italia e Usa termina con l’Italia che vince e il pubblico che esplode di gioia. I tifosi sugli spalti saltano e applaudono, mentre gli atleti italiani festeggiano sul ghiaccio. È stata una vittoria importante che ha acceso gli entusiasmi in tutta la zona. La giornata prosegue con altre gare di sci alpino e curling, ma questa rimarrà impressa come uno dei momenti più belli.

La giornata di lunedì 9 febbraio prosegue il percorso dell'Italia alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 con appuntamenti centrali tra sci alpino e curling. Nel programma odierno emergono sia novità regolamentari sia sfide già decisive per la corsa alle medaglie, in un calendario che inizia a delineare i primi equilibri del torneo. Tra le sedi sotto i riflettori c'è lo Stelvio Ski Centre, dove lo sci alpino torna protagonista in un contesto tecnico particolarmente impegnativo. La pista, nota per le sue caratteristiche selettive, ospita una prova che richiede precisione e gestione dei dettagli, con una formula che mette al centro anche il coordinamento tra compagni di squadra.

L'Italia ha vinto contro gli Stati Uniti nella partita di curling e il pubblico è impazzito di gioia. Olimpiadi, l'Italia batte gli Usa 7-6 nel curling: alle 18 la semifinale – Tutte le gare di oggi 9 febbraio Questa mattina, gli italiani hanno battuto gli Stati Uniti 7-6 nel curling, qualificandosi per la semifinale in programma alle 18.

