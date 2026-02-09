Le azzurre dell’hockey femminile conquistano un’altra vittoria alle Olimpiadi. Superano il Giappone 3-2 e si qualificano ai quarti di finale. Fantin segna due volte e trascina la squadra verso questo risultato importante. Ora puntano a un altro passo avanti nella competizione.

Italdonne da impazzire: ai quarti di finale di Milano Cortina 2026, nelle prime otto al mondo. Le azzurre, a Rho Fiera, davanti a 3769 spettatori, compiono una nuova impresa. Battono il Giappone 3-2 (2-0, 0-1, 1-0), squadra sulla carta molto più accredita - sesta a Pechino 2022 e ottava nel ranking mondiale, con la Nazionale di Eric Bocuhard diciottesima - e centrano clamorosamente l’obiettivo. Equivale ad aver vinto l’oro olimpico. Saranno promosse le prime tre di un girone di cinque squadre. La classifica, al momento, vede la Svezia a 9 punti (con 3 partite giocate), l’Italia a 6 (idem), la Germania e il Giappone a 3 (con 2 e 3) e la Francia a 0 (con 2). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Olimpiadi, che impresa per le azzurre dell'Hockey: battono anche il Giappone e volano ai quarti

L’Italia batte il Giappone 3-2 e si qualifica ai quarti di finale dell’hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi.

Andrea Gios elogia le azzurre dell’hockey su ghiaccio: “La qualificazione ai quarti vale come un oro in un’altra disciplina”.

