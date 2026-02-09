Olimpiadi arriva lo stop della Rai | cosa sta succedendo
La Rai ha deciso di fermare la propria copertura delle Olimpiadi. La decisione arriva dopo giorni di tensioni interne e scontri tra i dirigenti. La situazione crea incertezza su cosa succederà nelle prossime ore, mentre i lavoratori e gli appassionati aspettano chiarimenti.
L’aria che si respira in Rai è tutt’altro che serena e lo scontro interno esploso attorno alle Olimpiadi rischia di avere conseguenze immediate e clamorose. Una decisione non ancora formalizzata, ma valutata ai massimi livelli, potrebbe cambiare il volto delle prossime cerimonie dei Giochi. E al centro della tempesta c’è una telecronaca che ha acceso polemiche trasversali, dentro e fuori Viale Mazzini. Olimpiadi, la telecronaca che accende le polemiche. Tutto nasce dalla diretta della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano-Cortina, finita sotto accusa per toni e contenuti giudicati da più parti «imbarazzanti». 🔗 Leggi su Tvzap.it
