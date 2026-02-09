Olimpiadi alla fine Laura Pausini vuota il sacco | cosa è successo

Laura Pausini ha fatto chiarezza sulla sua presenza alle Olimpiadi Milano-Cortina. In un’intervista alle Iene, la cantante ha spiegato perché ha deciso di eliminare le app social dal telefono. Ha detto che vuole evitare distrazioni e vivere più intensamente quei momenti importanti. La sua scelta ha sorpreso molti, ma lei insiste sul fatto che è l’unico modo per concentrarsi su ciò che conta davvero.

Laura Pausini, protagonista della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina con l’ Inno d’Italia e prossima co-conduttrice del Festival di Sanremo, ha parlato alle Iene del suo rapporto con i social network, raccontando la scelta di rimuovere le app dal proprio smartphone. Contrariamente a quanto era stato frainteso qualche settimana fa, la cantante non ha abbandonato del tutto i social, ma ha deciso di tutelarsi dalla tossicità online e dai commenti negativi che sempre più spesso caratterizzano le comunità virtuali. Il mondo digitale, infatti, è dominato dai cosiddetti leoni da tastiera: sebbene non rappresentino la maggioranza degli utenti, spesso costituiscono la maggioranza dei commenti offensivi, denigratori o lesivi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Olimpiadi, alla fine Laura Pausini vuota il sacco: cosa è successo Approfondimenti su Laura Pausini OLimpiadi Olimpiadi, dopo il disastro Laura Pausini prende una decisione shock: “Cosa ha fatto” Dopo le polemiche sulla sua performance durante la cerimonia inaugurale, Laura Pausini ha deciso di abbandonare temporaneamente i social e non commenta più l’evento. Anche Laura Pausini parteciperà alla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Laura Pausini sarà tra gli ospiti della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici Milano-Cortina 2026, in programma il 6 febbraio allo stadio San Siro. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Laura Pausini OLimpiadi Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina 2026, cerimonia d'apertura a San Siro. FOTO; Olimpiadi Milano Cortina 2026: Ghali e Laura Pausini, due polemiche diverse, lo stesso riflesso italiano; Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi, l'ultima grande festa di San Siro: Laura Pausini in playback, Francesco Favino decanta Leopardi, fischi per Vance; Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris - Milano Cortina 2026: l’Italia si gioca il podio. Riflettori su Goggia, Vittozzi e il ghiaccio del curling. Laura Pausini in Armani alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali 2026: l'abito d'alta moda con perle luminose per l'Inno NazionaleLaura Pausini ci condivide il suo primo ricordo-incontro con Giorgio Armani in occasione della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali 2026. Per l'occasione ha indossato una sua creazione d'alt ... vogue.it Olimpiadi, Laura Pausini canta l'Inno nazionale e il web si divide: Lo ha rovinato, La perfezioneTra i grandi ospiti attesi ieri 6 febbraio 2026 per la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Milano - Cortina anche Laura Pausini. La famosa cantante ha aperto lo show intonando l'Inno naziona ... today.it #ValeriaGraci ospite a #ÈSempreMezzogiorno ha raccontato che #FedericaPanicucci e #LauraPausini non hanno gradito la sua imitazione #AntonellaClerici ha chiesto oggi alla comica se la Panicucci e la Pausini si erano divertite vedendo le sue imitazioni. facebook Magnifica interpretazione dell’inno dei nostri amici italiani da parte di Laura Pausini. #Italia x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.