Olimpiadi 2026 tutte le medaglie dell’Italia – FOTO

Partenza con il botto per l’ Italia alle Olimpiadi 2026. Prima dell’inizio delle gare Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina, aveva detto che l’obiettivo sarebbe stato superare le medaglie conquistate ai Giochi invernali di Pechino 2022, quando la spedizione azzurra conquistò ben 17 podi. La strada intrapresa dagli atleti nostrani in questi primi giorni di competizioni sembra essere quella giusta, soprattutto dopo il record di sei medaglie conquistate in una sola giornata. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milano Cortina 2026 (@milanocortina2026) Vediamo insieme chi e in quale specialità ha conquistato una medaglia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

#Olimpiadi-Milano-Cortina 2026 || Domani sera alle 20, quattro atleti italiani sfileranno come portabandiera alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Oggi l’Italia punta a far meglio alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Tutte le sfumature dell'azzurro Mostra a San Donato Milanese 13 gennaio 2026

Olimpiadi Milano Cortina 2026: dove e come guardare tutte le gare. La guida completaL’inaugurazione ufficiale sarà venerdì sera, ma domani iniziano le prime gare preliminari (per gli appassionati di curling. Ecco dove e come si potranno vedere tutte le olimpiadi in TV. dday.it

Olimpiadi 2026: la guida definitiva per vedere tutte le gare gratis (anche in streaming) e il calendario completoParte l'evento dell'anno! Scopri il calendario completo di Milano Cortina 2026, gli ospiti della cerimonia e come seguire Goggia e compagni in streaming gratuito su RaiPlay ... skuola.net

Lunedì 9 Febbraio, segui in diretta sul sito della Tgr Veneto tutte le gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. https://www.rainews.it/tgr/veneto/articoli/2026/02/olimpiadi-invernali-milano-cortina-2026-dirette-commenti-risultati-medaglie-calendario-eventi-6ce9 facebook

Olimpiadi, record di 6 medaglie per la domenica azzurra. Tutte le notizie x.com