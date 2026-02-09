Olimpiadi 2026 | Tas blocca il casco innovativo britannico nello skeleton sfida aerodinamica respinta

La Tas ha bloccato l’uso del casco innovativo britannico nello skeleton, respingendo la proposta di migliorare l’aerodinamica. La decisione arriva proprio mentre i concorrenti si preparano a scendere in pista a Milano e Cortina. La Gran Bretagna si trova così a dover affrontare la gara senza questa novità tecnologica, che avrebbe potuto fare la differenza. La sfida tra le nazioni si fa ancora più intensa a poche ore dall’inizio delle competizioni.

Milano, 9 febbraio 2026 – Dura sentenza per la Gran Bretagna alla vigilia delle competizioni di skeleton dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) ha respinto il ricorso della British Bobsleigh & Skeleton Association (Bbsa) contro il divieto del cosiddetto “super casco”, un’innovativa attrezzatura che aveva contribuito al successo britannico in Coppa del Mondo. Questo compromette la partecipazione con l’attrezzatura precedentemente approvata. La decisione, giunta dopo un’udienza speciale tenutasi a Milano, conferma la linea dura della federazione internazionale (IBSF) che aveva sollevato dubbi sulla conformità del casco alle regole di sicurezza e aerodinamica.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Olimpiadi 2026 Milano Cortina 2026: stop al super casco britannico nello skeleton Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha deciso di vietare l’uso del super casco britannico nello skeleton ai prossimi Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Skeleton, bocciato il 'super casco' dei britannici La Gran Bretagna non potrà usare il suo ‘super casco’ nelle gare di skeleton a Milano Cortina. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Olimpiadi 2026 Milano Cortina 2026, no al super casco: il Tas boccia l'invenzione britannicaIl casco della Gran Bretagna è fuorilegge, arriva il verdetto 'olimpico' che fissa paletti nelle gare di skeleton alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La Divisione ad hoc del Tas ha respinto il ric ... adnkronos.com Scopri tutte le chiusure stradali a Milano per le Olimpiadi invernali 2026: vie bloccate, mezzi sospesi, divieti di sostaScopri tutte le chiusure stradali a Milano per le Olimpiadi invernali 2026: vie bloccate, mezzi sospesi, divieti di sosta e percorsi vietati ... motorbox.com Grindr ha deciso di bloccare alcune funzioni nel Villaggio Olimpico. Alle Olimpiadi Invernali partecipano oltre 3.800 atleti: alcuni di loro vengono da zone del mondo dove l’omosessualità è considerata reato. In alcuni casi è anche punita con la pena di morte: facebook Ghali vuole trasformare l’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina in un evento in cui fare propaganda politica e si lamenta di non poter parlare in arabo mentre i suoi amici pro pal provano a bloccare la fiamma olimpica. Con la loro ideologia rovinano anche x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.