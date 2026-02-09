Gli italiani fanno il pieno di medaglie alle Olimpiadi 2026. Nella sola giornata di domenica 8 febbraio, gli atleti azzurri portano a casa sei medaglie. Un record per il nostro paese, che dimostra ancora una volta la sua forza nello sport. La scena si anima con le imprese di chi ha sfidato freddo e fatica, portando a casa risultati importanti.

Sei medaglie in un solo giorno, è il bottino raccolto dagli atleti e le atlete azzurre domenica 8 febbraio alle Olimpiadi 2026. Un record storico per il team di casa che non aveva mai vinto più di tre metalli nello stesso giorno. Un argento e cinque bronzi permettono quindi all’Italia di salire alla terza posizione del medagliere (con nove metalli totali) dietro a Norvegia (tre ori, un argento e due bronzi) e Stati Uniti (due ori). #MilanoCortina2026 già nella storia! Primo record ai Giochi Olimpici Invernali: mai l' #ItaliaTeam aveva vinto più di tre medaglie nello stesso giorno!??? https:t.cohyfkMwqJeo @milanocortina26 pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, record Italia: sei medaglie in un giorno

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Questa mattina, a Milano Cortina 2026, l’Italia ha fatto il record: sei medaglie in un solo giorno.

L’Italia conquista il bronzo nel team event del pattinaggio di figura alle Olimpiadi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Italia da Record: sei medaglie in un giorno | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: I record Olimpici che possono cadere a Milano Cortina 2026; Olimpiadi, è record Italia, 6 medaglie in un giorno: 5 bronzi, un argento, i Giochi tinti d'azzurro - Aggiornamento del 09 Febbraio delle ore 08:11; Olimpiadi, le speranze di medaglia dell’Italia: l’obiettivo è il record di Lillehammer,…; Medagliere Italia alle Olimpiadi Invernali 2026: giornata da record con 6 medaglie (5 bronzi e 1 argento)!.

Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026/ Medaglie e podi: Italia da record (oggi 9 febbraio)Sei medaglie in un solo giorno è nettamente il record di sempre per l’Italia ai Giochi Olimpici invernali, il totale dice che in due giorni abbiamo già superato l’intero bottino conquistato a ... ilsussidiario.net

Diretta Olimpiadi Milano Cortina 9 febbraio 2026 oggi LIVE curling USA-Italia, record medaglie. Come sta Lindsey VonnNews, aggiornamenti e risultati della giornata olimpica del 9 febbraio in tempo reale di tutte le competizioni in programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina ... sport.virgilio.it

Olimpiadi, record di 6 medaglie per la domenica azzurra. Tutte le notizie x.com

Domenica da sogno e record per l'Italia alle Olimpiadi invernali di #MilanoCortina2026 facebook