Olimpiadi 2026 il programma di oggi | gli italiani in gara orari e dove vederli

Oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ci saranno molte gare. Gli italiani scenderanno in pista in diverse discipline, con orari già annunciati e trasmissioni in diretta. La giornata promette emozioni e sfide per i nostri atleti, pronti a mettere in campo tutto il loro impegno.

Saranno molte anche oggi, lunedì 9 febbraio, le gare in programma alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nello sci alpino è in programma la Combinata a squadre maschile. Proseguono i round robin del Curling doppio misto mentre, in serata, sono in programma le semifinali. Qui l’Italia punta sulla coppia Mosaner-Constantini. Il programma delle gare di oggi 9 febbraio: gli azzurri in gara. 10.05 Curling, round robin doppio misto (Usa- Italia ) – ( Mosaner, Constantini ). 10.30 Sci alpino: Combinata a squadre uomini (discesa libera) ( Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse, Florian Schieder ). 🔗 Leggi su Lapresse.it

Oggi a Milano Cortina si accendono le gare di una delle giornate più intense delle Olimpiadi invernali.

