Olimpia Milano compito eseguito | conquistata Treviso

L’Olimpia Milano torna a sorridere in campionato. Dopo due settimane di digiuno, la squadra di coach Messina ha saputo battere Treviso e mettere in sesto il suo cammino. La vittoria arriva in trasferta, dimostrando che Milano ha ancora la stoffa per competere e rialzarsi subito dopo le ultime sconfitte.

Missione compiuta per l'Olimpia Milano che a Treviso ritrova quel successo in campionato che le mancava da 2 settimane. Lo fa vincendo per 71-76, una gara non brillante, pur sempre guidata, mai dominata, ma spingendo quel tanto che basta per ottenere l'obiettivo. Il migliore è Marko Guduric con 17 punti, poi Mannion, LeDay, Brooks e Shields tutti con 10 punti segnati. Il primo canestro di Milano arriva dopo 150 secondi con Guduric, ma in difesa l'Olimpia è subito solida, tanto che comunque è quello del 2-3. Poi con Brooks l'EA7 prende per mano la partita fin dalle prime battute (4-11), ma poi l'attacco biancorosso si ferma di nuovo (15-16 al10').

